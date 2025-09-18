Neue Personenkraftwagen in der Ukraine: in welchen Regionen sie am häufigsten gekauft werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im August waren die größten regionalen Märkte für neue Personenkraftwagen in der Ukraine die Stadt Kiew, die Regionen Kiew, Dnipro, Odessa und Charkiw.

Dies teilte UkrAwtoProm mit.

Auf diese regionalen Märkte entfielen im August 61% der Verkäufe von neuen Personenkraftwagen.

In der Hauptstadt wurden in diesem Monat 2108 Autos gekauft. In der Region Kiew wurden 733 Einheiten zugelassen.

In der Dnipropetrowska Oblast wurden 523 Autos zugelassen. In der Region Odessa – 394 Einheiten, in der Region Charkiw – 368 Einheiten.

Nach Angaben von UkrAwtoProm war der meistverkaufte Wagen auf dem Neuwagenmarkt in den Regionen Kiew, Dnipro und Charkiw im August der RENAULT Duster. In der Region Kiew war der TOYOTA Yaris Cross der meistverkaufte Wagen. Die Einwohner der Region Odessa kauften am häufigsten den BYD Song Plus.

Zur Erinnerung:

Im August haben die Ukrainer und die lokalen Unternehmen 6,9 Tausend Neuwagen gekauft. Das sind 14,6% weniger als im August 2024 und 7,2% mehr als im Juli.