Ein neues Verfahren für die Bearbeitung von Aufschüben der Mobilisierung ist in Kraft getreten

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Mehr als 80 Prozent der Anträge werden über die Anwendung Reserve+ eingereicht, während diejenigen, die Papierdokumente bevorzugen, sich bei den Verwaltungsdienstleistungszentren (ASSC) bewerben können.

Am Samstag, den 1. November, trat in Reserve+ ein neues Verfahren zur Registrierung und Verlängerung von Mobilmachungsaufschüben in Kraft, sagte der Verteidigungsminister der Ukraine Denys Schmyhal.

„Mehr als 720 Tausend Aufschübe sind bereits verlängert worden, ohne dass der Betreffende etwas unternehmen musste, da alle erforderlichen Daten bereits in den staatlichen Registern vorhanden sind“, erklärt der Minister.

Schmyhal schreibt, dass mehr als 80 Prozent der Anträge über die App Reserve+ eingereicht werden, während diejenigen, die Papierdokumente bevorzugen, sich an die CNAPs wenden können. Allein heute haben die CNAPs mehr als 4.000 Anträge angenommen.

Der Verteidigungsminister betonte, dass der Prozess offen gestaltet werden sollte, damit es keine menschlichen Fehler oder die Gefahr von Missbrauch gibt. Dies soll auch das territoriale Zentrum für die Bemannung und soziale Unterstützung entlasten, damit es seine Hauptaufgaben – die Sicherstellung der Mobilisierung – erfüllen kann.

„Wir setzen die Digitalisierung im Interesse der Effizienz der Truppe fort“, schloss Denys Schmyhal.