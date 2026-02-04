Nicht Maljuk: Selenskyj hat einen Leiter des Auslandsgeheimdienstes ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat den ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Auslandsgeheimdienstes der Ukraine, Oleg Lugowskij, zum vorübergehenden Leiter des Auslandsgeheimdienstes ernannt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Erlass, der auf der Website des ukrainischen Präsidenten veröffentlicht wurde.