Die Niederlande werden im Juni ein Minenabwehrschiff an die Ukraine übergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Niederlande bereiten eine ukrainische Besatzung auf dem Minenjäger Zr. Ms. Makkum vor. Das Schiff soll im Juni an die Ukraine übergeben werden.

Quelle: : Büro des Präsidenten

Details: : Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, und der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten trafen sich in Vlissingen mit ukrainischen Soldaten, die auf dem Minenjäger Zr. Ms. Makkum ausgebildet werden.

Wörtlich: : „Die Besatzung arbeitet mit verschiedenen Arten von Unterwasserdrohnen zur Suche, Identifizierung und Entschärfung von Minen. Ein Großteil der Seeleute verfügt über echte Kampferfahrung, einschließlich der auf See.

Die Niederlande werden die Besatzung vollständig ausbilden und das Schiff bereits im Juni an die Ukraine übergeben. Es wird den Namen „Henichesk“ tragen – zu Ehren des Schiffes, das die Ukraine verlor, als es im Juni 2022 bei der Kinburn-Nehrung einen Kampfeinsatz absolvierte. Wie geplant, wird das Schiff 2027 an der Sea Breeze teilnehmen.“

Details: : Selenskyj verlieh dem niederländischen Verteidigungsminister Onno Eichelsheim den Orden „Für Verdienste“ III. Klasse und zeichnete sieben ukrainische Verteidiger mit den Medaillen „Für den Militärdienst in der Ukraine“ und „Verteidiger des Vaterlandes“ aus.

Dieses Schiff ist bereits das fünfte unter denen, die die Ukraine erhalten wird.

Die ersten vier wurden von Großbritannien, Belgien und den Niederlanden übergeben. Sie heißen „Tscherkassy“, „Tschernihiw“, „Mariupol“ und „Melitopol“. Zwei davon gehören zur Sandown-Klasse, zwei weitere, ebenso wie die künftige „Henitschesk“, zur Alkmaar-Klasse.