"Das hat es noch nie gegeben." Massiver Angriff auf den Energiesektor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Als Folge des nächtlichen Beschusses wurden in der Hauptstadt und in neun Regionen der Ukraine Notstromabschaltungen eingeführt.

In der Nacht zum 10. Oktober hat die russische Armee einen weiteren Angriff auf die Ukraine durchgeführt, insbesondere auf die Energieinfrastruktur. Nach Angaben der Luftwaffe wurden an 19 Orten direkte Treffer durch 13 Raketen und 60 Angriffsdrohnen verzeichnet.