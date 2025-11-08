Der im Nord Stream-Fall verhaftete Ukrainer befindet sich in kritischem Zustand, sagt der Ombudsmann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Ukrainer Serhij Kuznetsov, der in Italien im Fall des Bombenanschlags auf die Nord Stream-Pipeline festgenommen wurde, befindet sich in einem kritischen Zustand. Zuvor war er in einen Hungerstreik getreten.

Dies berichtete laut RBK Ukrajina der Kommissar für Menschenrechte der Werchowna Rada, Dmytro Lubinez.

„Ich habe mich mit Galina Kusnezowa getroffen, der Ehefrau von Sergej Kusnezow, der in Italien unter dem Verdacht festgenommen wurde, an der Bombardierung der Nord Stream-Gaspipelines beteiligt gewesen zu sein. Die Frau sagte, dass Sergej seinen Hungerstreik fortsetzt und sich in einem kritischen Gesundheitszustand befindet“, sagte Lubinez.

Er wies darauf hin, dass er bereits offizielle Appelle an das ukrainische Außenministerium, das italienische Justizministerium, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Pina Picerno, die Bürgerbeauftragten Italiens und der Region Latium sowie den Nationalen Garanten für die Rechte von Personen, die ihrer Freiheit beraubt sind, geschickt hat.

Der Ombudsmann betonte, dass die Inhaftierung eines Ukrainers in einer Hochsicherheits-Kolonie unter unzureichenden Bedingungen „inakzeptabel“ sei und gegen die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten verstoße. Er forderte die italienische Seite auf, dafür zu sorgen, dass Kuznetsovs Rechte respektiert werden.

Unterminierung der Nord Stream-Pipeline