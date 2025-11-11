Notabschaltungen in drei Regionen - Ukrenerho

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zuvor veröffentlichte Zeitpläne für stündliche Stromabschaltungen in diesen drei Regionen sind vorübergehend unwirksam.

In den Regionen Charkiw, Sumy und Poltawa wurden Notstromabschaltungen vorgenommen. Dies berichtete Ukrenerho am Dienstag, den 11. November.

„Aufgrund der durch den vorangegangenen russischen Beschuss verursachten schwierigen Situation im Energiesystem – in den Regionen Charkiw, Sumy und Poltawa wurden Notstromabschaltungen eingeführt“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die zuvor veröffentlichten Zeitpläne für stündliche Stromausfälle in diesen Regionen – vorübergehend nicht gültig sind. Und nach der Aufhebung der Notstromsperren – werden alle Verbraucher zu den Zeitplänen der stündlichen Stromsperren zurückkehren.

Gleichzeitig können sich der Zeitpunkt und der Umfang der Anwendung der Einschränkungen ändern. Wir empfehlen den Bürgern, die Informationen auf den offiziellen Seiten von oblenergos zu verfolgen.