Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat den Fall des Leiters des Antimonopolkomitees der Ukraine, Kirilenko, zur Verhandlung in der Sache angesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verteidigung hat beantragt, die Kaution von Kirilenko von 25 Millionen Hrywnja auf 3 Millionen Hrywnja zu reduzieren

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat den Fall des Leiters des Antimonopolkomitees der Ukraine, Kirilenko, zur Verhandlung in der Hauptsache angesetzt, und seine Verteidigung wollte die Kaution um mehr als das 8-fache reduzieren

Dies wurde von Transparency International Ukraine auf Telegram berichtet.

„Heute hat das Oberste Anti-Korruptionsgericht das vorbereitende Verfahren im Fall von Pawlo Kirilenko, dem Leiter des Antimonopolkomitees der Ukraine, wegen illegaler Bereicherung und falscher Angaben abgeschlossen und eine Anhörung zur Sache für den 28. August angesetzt“, heißt es in der Erklärung.

„Die Verteidigung hat beantragt, die Kaution für Kirilenko um mehr als das 8-fache zu reduzieren – von 25 Millionen Hrywnja auf 3 Millionen Hrywnja. Sie sagen, Kirilenkos Verhalten sei „tadellos“, der Kautionsgeber solle das Geld zurückerhalten und das beschlagnahmte Eigentum des Angeklagten sei eine „Versicherung“ für den Staat. Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat den Antrag abgelehnt“, so Transparency International Ukraine.

Zur Wiederholung:

Zuvor wurde berichtet, dass die Richter des Obersten Anti-Korruptionsgerichts sich geweigert haben, den Leiter des Antimonopol-Komitees der Ukraine Pawlo Kyrylenko, dem unrechtmäßige Bereicherung und falsche Angaben vorgeworfen werden, seines Amtes zu entheben.

Wie bereits berichtet, haben die Anti-Korruptions-Behörden das Material in dem Fall zur Prüfung freigegeben, in dem der derzeitige Leiter des Antimonopolkomitees der Ukraine verdächtigt wird, sein Vermögen nicht deklariert zu haben und seine Frau Alla der Beihilfe zur illegalen Bereicherung.

Kyrylenko hat es versäumt, in seiner Steuererklärung für das Jahr 2024 20 Immobilien und ein Luxusauto zu deklarieren, das auf Verwandte seiner Frau zugelassen ist.