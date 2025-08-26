Der Pensionsfonds hat die Rentenzahlungen um eine Milliarde Hrywnja erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die letzte Erhöhung war im Mai – 67,8 Mrd. Hrywnja, davor wurden im April 67,4 Mrd. Hrywnja für die Renten bereitgestellt.

Der Rentenfonds der Ukraine hat die Finanzierung der Renten für August 2025 abgeschlossen. Insgesamt wurden 68,8 Milliarden Hrywnja für Rentenzahlungen bereitgestellt – der Betrag stieg um 1 Milliarde Hrywnja im Vergleich zum Vormonat, berichtet der Pressedienst der PFU.

Zuvor hatte sich die Höhe der Zahlungen drei Monate lang nicht verändert: Im Juli, Juni und Mai wurden jeweils 67,8 Milliarden Hrywnja ausgezahlt.

Im April wurden 67,4 Milliarden Hrywnja für Renten bereitgestellt.

Ein deutlicher Anstieg war im März zu verzeichnen, als 67,4 Mrd. Hrywnja nach Indexierung gezahlt wurden. Im Februar wurden 62,2 Mrd. Hrywnja für Rentenzahlungen bereitgestellt, im Januar 61,7 Mrd. Hrywnja.

Im Juli 2025 betrug die Gesamtzahl der Rentner in der Ukraine 10 Millionen 259,7 Tausend Menschen. Das sind 88,4 Tausend weniger als im Dezember letzten Jahres (10 Millionen 348,1 Tausend).

Wie wir bereits geschrieben haben, bereitet das Ministerkabinett Änderungen bei der Berechnung der Renten aufgrund der bestehenden Verzerrungen im Rentensystem vor. Das Ministerium für Sozialpolitik hat die größte Rente in der Ukraine genannt