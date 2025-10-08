Die Polizei untersucht die Todesursache eines 12-jährigen Mädchens in Krementschuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Gesetzeshüter wurden von einem Einwohner von Krementschuk über den Tod seiner 2013 geborenen minderjährigen Tochter informiert.

Die Polizei im Gebiet Poltawa ermittelt die Umstände des Todes eines 12-jährigen Kindes in Krementschuk. Sie wurde ohne Lebenszeichen in der Wohnung gefunden, in der sie lebte, berichtet die Regionalpolizei.

„Bei der Polizei des Gebiets Poltawa ging gegen 18 Uhr (7. Oktober – Anm. d. Red.) die Information eines Einwohners von Krementschuk über den Tod seiner 2013 geborenen minderjährigen Tochter ein“, teilte die Polizei mit.

Das Ermittlungs- und Einsatzteam der Kreispolizeibehörde Krementschuk und Kriminalisten trafen am Tatort ein.

Die Ursachen und Umstände des Todes des Teenagers werden im Rahmen der Ermittlungen geklärt.

