"Produkte im Wert von mehreren zehn Millionen Euro zerstört": Der Feind hat das Lager des Snack-Herstellers Flint, San Sanych und Big Bob angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 2. November griff die russische Armee das Lager des Snack-Herstellers Flint, San Sanych und Big Bob in Pawlohrad, Region Dnipro, an.

Dies teilte Ivan Omeltschenko, Mitbegründer der Star Brands Group, mit.

„Leider hat der Feind gestern seine Offensive im Krieg gegen die ukrainischen Chips und Chips fortgesetzt. Um 14.30 Uhr wurde ein 11.000 Quadratmeter großes Lager mit Fertigprodukten und Rohstoffen in Pawlohrad vollständig zerstört, Produkte im Wert von mehreren zehn Millionen wurden vernichtet“, schrieb er auf Facebook.

Omeltschenko wies darauf hin, dass die Feuerwehrleute lange Zeit nicht mit den Löscharbeiten beginnen konnten, weil die Schachfiguren immer noch am Himmel kreisten, und ihre heroische Arbeit dauerte die ganze Nacht.

Ihm zufolge kam keiner der Mitarbeiter ums Leben, weil sie sich in einem Schutzraum befanden.

Star Brands Group ist ein Hersteller und Vertreiber von Snacks, Cerealien, Mehl, Konserven und anderen Lebensmittelprodukten sowie von Hygieneprodukten in der Ukraine und in vielen Ländern der Welt.

Ihre Produkte werden unter den Marken Flint, San Sanych, BiG BOB, Chipsters, Morskiye, Hroom, Crispy Cris hergestellt. Außerdem Khutorok, La’Pasta, Zolotyi Vrozhay, Zeffir.

