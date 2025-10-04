Die Proteste in Georgien eskalierten in Zusammenstößen mit der Bereitschaftspolizei, und die Menschen wurden mit Wasserwerfern auseinandergetrieben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 4. Oktober brachen in Georgien Proteste wegen der umstrittenen Ergebnisse der Kommunalwahlen aus. Sie eskalierten bald in Zusammenstößen mit der Bereitschaftspolizei, woraufhin die Menschen mit Wasserwerfern auseinandergetrieben wurden.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf Georgia Online, News Georgia und Telegram Tbilisi life.

Vor allem die pro-russische Regierungspartei Georgischer Traum hat bereits ihren angeblichen „Sieg“ bei den Kommunalwahlen gefeiert. Laut einer von GORBI durchgeführten Exit Poll haben die Kandidaten von Georgian Dream die Bürgermeisterwahlen in allen größeren Städten mit großem Vorsprung gewonnen.

Vor dem Hintergrund der umstrittenen vorläufigen Ergebnisse sind in der georgischen Hauptstadt Proteste ausgebrochen. Insbesondere versammelten sich die Demonstranten in der Nähe der Präsidentenresidenz in Tiflis und schafften es, die Eisenzäune zu durchbrechen, die den Innenhof von der Straße trennen.

Gleichzeitig gab das georgische Innenministerium eine Erklärung ab, nachdem die Demonstranten versucht hatten, das Gelände des Präsidentenhofs zu betreten.

„Die Aktion ging über den Rahmen einer Versammlung und Demonstration hinaus, der gesetzlich vorgesehen ist. Die Organisatoren haben zu Gewalt aufgerufen. Wir rufen alle Teilnehmer auf, den rechtmäßigen Aufforderungen der Polizei Folge zu leisten und eine Eskalation zu verhindern. Andernfalls werden die Ordnungskräfte die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen ergreifen“, heißt es in der Veröffentlichung.

Inzwischen ist bekannt, dass Spezialeinheiten damit begonnen haben, Wasserwerfer gegen Demonstranten in der Nähe der Präsidentenresidenz einzusetzen, um die Menschen zu vertreiben.

Darüber hinaus wurden im Internet Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, dass Tränengas gegen die Menschen eingesetzt wurde.

Es ist auch bekannt, dass die Demonstranten Barrikaden errichten.

Wahlen in Georgien und Proteste