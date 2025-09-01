Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhiy Tykhyi, kommentierte die Äußerungen des russischen Staatschefs Wladimir Putin während des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) mit den Worten, er verliere allmählich seine Fähigkeit zu lügen.

Quelle: Tichy’s Beitrag in X

Direkte Rede: „Natürlich hat der ‚heimtückische Westen‘ das ‚arme Russland‘ provoziert, seinen Nachbarn anzugreifen und Hunderttausende von Kriegsverbrechen zu begehen.

Putin verliert allmählich seine ausreichenden Fähigkeiten im Lügen – seine wiederholten lauten Aussagen werden immer langweiliger. Das einzige Mittel gegen solche Lügen ist es, Druck auf Moskau auszuüben.“

