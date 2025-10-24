Putin will in diesem Winter eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine heraufbeschwören, Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Diktator Wladimir Putin will in diesem Winter eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine heraufbeschwören.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Heute, am 24. Oktober, traf Selenskyj in London mit dem britischen Ministerpräsident Keir Starmer zusammen.

Nach Angaben der BBC bekräftigte Starmer, während er neben dem ukrainischen Staatsoberhaupt saß, sein „absolutes Engagement, der Herausforderung der russischen Aggression zu begegnen“.

„Was wir von Putin sehen, ist ein absoluter Unwille, sich zu engagieren“, sagte Starmer.

Er sagte auch, dass er glaubt, dass in dieser Woche Druck auf russisches Öl und Gas ausgeübt werden könnte.

„Es hat diese Woche bereits große Fortschritte gegeben“, sagte er.

Im Gegenzug sagte der ukrainische Präsident, dass Putin in diesem Winter eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine verursachen wolle.

Selenskyj in Großbritannien