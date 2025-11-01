Die Regierung führt eine einheitliche Plattform für Dienstleistungen für Veteranen ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerkabinett startet den Dienst Veteran PRO, der alle Möglichkeiten, Vorteile und Dienstleistungen für Veteranen des russisch-ukrainischen Krieges anbieten wird.

Dies teilte der Pressedienst des Ministerkabinetts mit.

Die Plattform Veteran PRO ermöglicht es den Nutzern, ihren Status auszuwählen und automatisch einen personalisierten Weg von der Erledigung von Papierkram bis hin zu Möglichkeiten für Bildung, Beschäftigung, medizinische Behandlung oder die Gründung eines eigenen Unternehmens zu erhalten.

Alle Dienstleistungen für Veteranen werden an einem Ort gesammelt.

Die Erklärung fügte hinzu, dass das Gesetzbuch über die Verteidiger der Ukraine innerhalb von zwei Wochen fertiggestellt und der Werchowna Rada vorgelegt werden soll.

