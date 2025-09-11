Die Regierung hat das Verfahren zur Führung des staatlichen Grundbuchs geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerkabinett hat einen Beschluss zur Änderung des Verfahrens zur Führung des staatlichen Grundbuchs gefasst.

Dies teilte das Ministerium für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Beschluss die Vorgehensweise bei der Prüfung von Anträgen auf Eintragung von Informationen (Änderungen) in das staatliche Kataster und die dazugehörigen Dokumente ändert.

Das Ministerium wies darauf hin, dass die beschlossenen Änderungen dazu beitragen, klare Regeln für die Interaktion zwischen dem Staat und den Bürgern bei der Pflege des staatlichen Katasters aufzustellen. Insbesondere werden die Verfahren und Fristen für die Vertreter der Wirtschaft berechenbarer. Darüber hinaus wird erwartet, dass Verzögerungen und Kosten reduziert werden, da es möglich sein wird, Mängel zu korrigieren, ohne die Einreichung von Grund auf neu vorzunehmen.

Die Resolution sieht insbesondere Folgendes vor

Die Möglichkeit, ein unvollständiges Paket von Dokumenten zur Prüfung zu akzeptieren;

Die Registrierung eines Antrags unabhängig davon, ob der Antragsteller Fehler korrigiert hat;

Der staatliche Katasterbeamte kann beschließen, den Antrag unbearbeitet zu lassen und den Antragsteller über die festgestellten Mängel und die Methode zur Beseitigung der Mängel zu informieren;

Einführung eines Verfahrens für positive Entscheidungen über die Eintragung von Informationen (Änderungen) in das staatliche Grundbuch;

Die Festlegung neuer Formen von Dokumenten des staatlichen Katasters, die bei der Prüfung der eingereichten Anträge erstellt werden.

Um es kurz zu machen:

Seit der Öffnung des Grundstücksmarktes in der Ukraine im Juli 2021 sind die durchschnittlichen Kosten pro Hektar bis Juli 2025 um 60% auf 60,7 Tausend Hrywnja pro Hektar gestiegen.