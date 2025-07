Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Ministerium für Sozialpolitik hat einen Gesetzesentwurf vorbereitet, der ein einheitliches Format für die Indexierung der Renten in der Ukraine einführt. Die Bindung der Sonderrenten an die Lohnentwicklung wird aufgehoben.

Dies erklärte die Ministerin für Sozialpolitik Oksana Zholnovych, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ihre Aussage in einer Sendung des CES.

„Wenn wir die berechnete Rente auf das Niveau der Inflation bringen, aktualisieren und modernisieren wir sie, aber nach den gleichen Standards und Regeln“, sagte sie.

Die Ministerin erinnerte daran, dass Menschen, die Renten aufgrund von Sondergesetzen erhalten, einen zusätzlichen Vorteil haben – die Indexierung an die Inflation, die allen zur Verfügung steht.

„Meiner Meinung nach ist das völlig sinnlos. Wenn eine Person, die dort seit 10-15 Jahren Rentner ist, das Recht hat, eine vollständige Neuberechnung ihrer Rente zu beantragen und diese anhand des Verdienstes einer Person zu berechnen, die derzeit in einer ähnlichen Position arbeitet“, sagte Zholnovych.

Ihrer Meinung nach ist das Unsinn. „Denn der Umfang der Aufgaben in jeder Position ändert sich ohnehin. Die Risiken ändern sich. Nehmen wir den SES. Ja, auch der SES vor 20 Jahren und heute sind andere Herausforderungen. Nehmen wir das Militärpersonal. vor 20 Jahren war es ein Maximum an Marschieren auf dem Paradeplatz. Und heute ist es so, dass die Leute nicht aus den Schützengräben herauskommen“, erklärte die Ministerin.

Ihrer Meinung nach ist es unmöglich, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden. „Es ist unmöglich, den Verdienst der Soldaten von heute, die in den Schützengräben liegen, einzufordern“, fügte Zholnovych hinzu.

