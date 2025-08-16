In der Region Charkiw wurden vier Menschen durch einen russischen Drohnenangriff verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Abend des 16. August traf eine russische Drohne den Hof eines Privathaushalts im Dorf Vilshany im Bezirk Charkiw. Eine vierköpfige Familie wurde bei dem Angriff verletzt.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft Charkiw

Einzelheiten: Den Ermittlungen zufolge schlug gegen 21:00 Uhr eine Drohne im Hof eines Privathauses ein. Ein 49-jähriger Mann, seine 46-jährige Frau, seine 19-jährige Tochter und ein 76-jähriger Verwandter wurden verletzt. Sie alle erlitten akute Stressreaktionen.

Der Angriff beschädigte das Haus und die Garage. Der genaue Typ der feindlichen Drohne wird derzeit noch untersucht.