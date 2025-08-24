In der Region Dnipropetrowsk hat die Polizei einen Mann erschossen, der Menschen mit einem Messer angegriffen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Mann verletzte zwei Frauen, Rettungskräfte und seinen Vater und legte außerdem ein Feuer.

In der Region Dnipropetrowsk hat die Polizei das Feuer auf einen Mann eröffnet, der Menschen mit einem Messer angegriffen und ein Feuer verursacht hat. Darüber berichtete der Pressedienst der nationalen Polizei.

„Der Vorfall ereignete sich am 24. August gegen 16 Uhr auf dem Feld in der Gemeinde Karpov. Nach vorläufigen Informationen stach ein Anwohner auf zwei Frauen ein und setzte anschließend Heu in Brand, wodurch sich das Feuer weiter ausbreitete und das Leben von Menschen bedrohte“, heißt es in der Meldung.

Als an Ort und Stelle, um das Feuer zu löschen, Retter der staatlichen Rettungsdienste eintrafen, griff der Angreifer sie mit einem Messer an – einer der Retter erhielt eine Stichwunde und der zweite – körperliche Verletzungen.

Die Beamten der Polizeiabteilung № 6 des Bezirks Krywyj Rih fuhren zu dem Ort. Sie kamen in dem Moment an, als der Mann seinen Vater mit einem Messer angriff und ihn verwundete.

Die Polizei erklärte, dass der Mann nicht auf die rechtmäßigen Forderungen der Polizeibeamten reagierte, Widerstand leistete und die Ordnungshüter angriff. Der Polizist gab zunächst Warnschüsse in die Luft ab, dann setzte er seine Schusswaffe gegen den Angreifer ein. Der 42-jährige Mann starb an seinen Verletzungen.

Zurzeit werden alle Umstände des Vorfalls ermittelt. Die Ermittler geben eine juristische Einschätzung der Ereignisse ab.

Zuvor hatte ein Mann in Charkiw einen Polizisten und Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Erwerb und soziale Unterstützung mit einem Messer angegriffen.

Auch in Kiew haben die Ordnungskräfte einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, im Bezirk Obolonskij einen Polizisten erstochen zu haben.