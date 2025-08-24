In der Region Dnipropetrowsk hat die Polizei einen Mann erschossen, der Menschen mit einem Messer angegriffen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Der Mann verletzte zwei Frauen, Rettungskräfte und seinen Vater und legte außerdem ein Feuer.
In der Region Dnipropetrowsk hat die Polizei das Feuer auf einen Mann eröffnet, der Menschen mit einem Messer angegriffen und ein Feuer verursacht hat. Darüber berichtete der Pressedienst der nationalen Polizei.
„Der Vorfall ereignete sich am 24. August gegen 16 Uhr auf dem Feld in der Gemeinde Karpov. Nach vorläufigen Informationen stach ein Anwohner auf zwei Frauen ein und setzte anschließend Heu in Brand, wodurch sich das Feuer weiter ausbreitete und das Leben von Menschen bedrohte“, heißt es in der Meldung.
Als an Ort und Stelle, um das Feuer zu löschen, Retter der staatlichen Rettungsdienste eintrafen, griff der Angreifer sie mit einem Messer an – einer der Retter erhielt eine Stichwunde und der zweite – körperliche Verletzungen.
Die Beamten der Polizeiabteilung № 6 des Bezirks Krywyj Rih fuhren zu dem Ort. Sie kamen in dem Moment an, als der Mann seinen Vater mit einem Messer angriff und ihn verwundete.
Die Polizei erklärte, dass der Mann nicht auf die rechtmäßigen Forderungen der Polizeibeamten reagierte, Widerstand leistete und die Ordnungshüter angriff. Der Polizist gab zunächst Warnschüsse in die Luft ab, dann setzte er seine Schusswaffe gegen den Angreifer ein. Der 42-jährige Mann starb an seinen Verletzungen.
Zurzeit werden alle Umstände des Vorfalls ermittelt. Die Ermittler geben eine juristische Einschätzung der Ereignisse ab.
Zuvor hatte ein Mann in Charkiw einen Polizisten und Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Erwerb und soziale Unterstützung mit einem Messer angegriffen.
Auch in Kiew haben die Ordnungskräfte einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, im Bezirk Obolonskij einen Polizisten erstochen zu haben.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Die 'internationale Versicherungskaete" genannt grüne Karte, wurde dieses Mal nicht kontrolliert. Hatte sie mit dem Pass etc. Übergeben und postwendend zurück erhalten. Es ist ein standardisiertes Verfahren,...“
Awarija in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Wie läuft das derzeit eigentlich mit den Formalitäten fürs Auto ab ? Mit Erstaunen habe ich ja festgestellt daß meine aktuelle Grüne Versicherungskarte weiterhin für die Ukraine, also ein Kriegsgebiet,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Der Wachposten hat mich also 0:15 Uhr , schon während der Ausgangssperre passieren lassen und dann noch definitiv ein weiteres Auto, die waren hinter mir in der Schlange..., wiederum trudelten noch weitere...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern, wie vorgesehen, bei Ustyluh/Zosin rüber, Nachts um 0:20 angekommen. Der Wachposten hat mich, nicht kontrolliert und durchgewunken, als er das deutsche Auto sah. (Ca. 10 Kilometer vor Ustyluh)...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte haben übrigens mit dem Bus in Summe von Chmelnyzkyj bis Thüringen 40 Stunden gebraucht. Krass. Im Schnitt war ich da mit dem Auto 10h unterwegs“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„@Frank, tatsächlich kenne ich den Rest der Strecke Stryj, ist grundsätzlich auch in einem guten Zustand, bin die Strecke von Mukatschewo aus gefahren, ist ca 5 bis 6 Wochen her, aber eben bei Tag gefahren....“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Jedenfalls die Strasse von Lviv nach Süden war damals neu und einwandfrei. Da bin ich aber auch nicht weit gefahren, bis vor Stryj. Unten an Rumänien/Karpaten waren sie misserabel. Ist aber paar Jahre...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Das ist ja total ätzend! Ich bin noch unschlüssig wie ich morgen Abend ausreise, vermutlich wieder in Ustyluh/Zosin, da ich nach Italien fahren werde, habe mir überlegt, in der Ukraine bis an die ungarische...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte sind am WE über Lviv nach D mit dem Bus und standen von 21 bis 10 Uhr“
bernhard1945 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich bin vor 3 Wochen aus Ukraine ausgereist – wie immer über Uhryniw-Dolhobyczów. Montag-Nachmittag, 2 - 3 Autos vor mir. Viertelstunde bei den Ukrainern, halbe Stunde bei den Polen, die nehmen sich...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo meine lieben FK, hab es schon wieder getan. Bin in die Ukraine gedüst und mache Urlaub in Luzk. Daher heute wieder über den Grenzübergang Zosin/Ustyluh "rüber gemacht ". 6 Uhr am Morgen angekommen....“
volontaer45 in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…
„Finger weg, du gerätst in eine Russenfalle!“
Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…
„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“