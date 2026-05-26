In der Region Mykolajiw haben sich bei einer Trauerfeier mehr als 20 Personen vergiftet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bis zum Morgen des 26. Mai suchten bereits 22 Personen ein Krankenhaus auf, darunter ein zweijähriges Kind. Alle Patienten befinden sich in stationärer Behandlung.

In der Region Mykolajiw erkrankten nach dem Besuch eines Gedenkessens mehr als 20 Personen, darunter ein 2-jähriges Kind. Dies teilte die Hauptverwaltung der Nationalpolizei in der Region Mykolajiw mit.

Die Strafverfolgungsbehörden erfuhren am 25. Mai im Rahmen der Überwachung sozialer Netzwerke von dem Vorfall im Gebiet der Gemeinde Kryvoozerska. Es stellte sich heraus, dass sich die Menschen nach einem Gedenkessen unwohl fühlten, das am 22. Mai vom Besitzer eines vorübergehend geschlossenen Cafés organisiert worden war.

Bis zum Morgen des 26. Mai hatten sich bereits 22 Personen in Krankenhäuser begeben, darunter ein 2-jähriges Kind. Alle Patienten befinden sich in stationärer Behandlung und erhalten die erforderliche medizinische Versorgung. Ihr Leben und ihre Gesundheit sind nicht gefährdet.

Fachleute führen hygienisch-epidemiologische Untersuchungen und Laboruntersuchungen durch, um die Quelle der Vergiftung und deren Ursache zu ermitteln.

Alle Umstände werden ermittelt und der Vorfall rechtlich eingestuft.

Zur Erinnerung: In der Region Kirowohrad vergiftete sich ein Kind durch Nitrate im Brunnenwasser. Die Erkrankung wurde bei einem 11 Monate alten Kind aus einem der Dörfer der Gemeinde Subbotzow festgestellt.

Zuvor wurden in Lemberg Dutzende Menschen nach dem Besuch eines Kinderfreizeitzentrums mit einer Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.