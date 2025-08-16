In der Region Schytomyr hat ein Mann eine Granate auf seine Frau geworfen: Die Frau liegt auf der Intensivstation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Mann wurde ebenfalls am Bein verwundet und zur Behandlung und Rauschuntersuchung in eine medizinische Einrichtung gebracht.

Die Polizei der Region Schytomyr ermittelt wegen versuchten Mordes: Ein Mann warf eine Granate in Richtung seiner Frau und verletzte sie schwer. Darüber berichtete am Samstag, den 16. August, der Pressedienst der Polizei Schytomyrshchyna.

Es wird berichtet, dass am 15. August bei der Polizei ein Bericht über die schwere Verletzung eines 65-jährigen Bewohners der Gemeinde Romanovka infolge einer Explosion von Munition eingegangen ist.

„Nach vorläufigen Informationen ereignete sich der Vorfall am Nachmittag in einem Privathaus im Dorf Razinoe, Bezirk Schytomyr. Zwischen den Eheleuten kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Mann eine Granate in Richtung seiner Frau warf. Der Sprengsatz detonierte im Schlafzimmer des Hauses. Infolge der Explosion erlitt die Frau zahlreiche Splitterwunden. Sie wurde im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt. Der Mann wurde ebenfalls am Bein verwundet und in eine medizinische Einrichtung gebracht, wo er betreut und auf eine Vergiftung untersucht wurde“, heißt es in dem Bericht.