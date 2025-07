In der Region Sumy wurde ein Mann durch Granatenbeschuss getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen beschießen gnadenlos Grenzdörfer. Die örtlichen Behörden fordern die Bewohner auf, die Dörfer zu evakuieren.

In der Gemeinde Yunakovo in der Region Sumy ist ein Zivilist durch russischen Beschuss getötet worden. Darüber berichtete am Abend des 7. Juli der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorov.

„Die Identität des Verstorbenen wird derzeit von Experten festgestellt. Der Feind schlägt zynisch und erbarmungslos auf Grenzdörfer und friedliche Menschen ein“, stellte er fest.

Grigorov erinnerte daran, dass es gefährlich ist, sich in diesen Gebieten aufzuhalten. Er forderte alle, die noch nicht gegangen sind, auf, ihre Entscheidung nicht aufzuschieben und ihr Leben nicht zu riskieren.

Ebenfalls am Montag wurde berichtet, dass russische Truppen die Nachbarschaft der Gemeinde Sumy mit einer Angriffsdrohne angegriffen haben. Durch den Beschuss der zivilen Infrastruktur wurden zwei Menschen verletzt.

Außerdem wurden in der Gemeinde Khotyn in der Region Sumy die Leichen eines 48-jährigen und eines 60-jährigen Mannes gefunden, die an den Folgen des feindlichen Beschusses gestorben sind.