In der Region Sumy wurden zwei Menschen durch Granatenbeschuss getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Leichen eines 47-jährigen und eines 49-jährigen Bewohners wurden in der Gemeinde Krasnopolska gefunden. Die Staatsanwaltschaft und andere Strafverfolgungsbehörden dokumentieren die Folgen des Angriffs.

In der Gemeinde Krasnopolska im Bezirk Sumy wurden die Leichen von zwei Anwohnern gefunden, die nach vorläufigen Angaben am 19. November durch feindlichen Beschuss ums Leben gekommen sind. Darüber berichtet der Pressedienst der Staatsanwaltschaft der Region am Donnerstag, den 20. November.

„Den Ermittlungen zufolge wurden die Leichen eines 47-jährigen und eines 49-jährigen Anwohners in der Gemeinde Krasnopolska im Bezirk Sumy gefunden. Nach vorläufigen Angaben starben die Männer am 19. November 2025 durch feindlichen Beschuss“, heißt es in der Mitteilung.

Unter der Verfahrensführung der regionalen Staatsanwaltschaft von Sumy wird ein Ermittlungsverfahren wegen der Begehung von Kriegsverbrechen mit Todesfolge gemäß Teil 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine durchgeführt.