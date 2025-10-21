Region Tschernihiw: Der Feind beschädigte Energie- und Heizungsanlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Russen haben einen massiven kombinierten Angriff auf die Region Tschernihiw gestartet. Eine Wärmeversorgungsanlage und eine Stromversorgungsanlage wurden beschädigt, und ein Teil der Region war ohne Strom.

Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Wjatscheslaw Chaus, berichtet Ukrajinska Prawda

„Die Region war einem massiven Angriff von Angriffsdrohnen ausgesetzt. Nach den zusammengefassten Daten der Luftverteidigung und der Verteidigungskräfte wurden im Laufe des Tages 51 Luftziele erfasst, darunter 2 ballistische Raketen“, sagte er.

„Leider gab es zwei Treffer durch die Schaheda: eine Wärmeversorgungsanlage und eine Stromversorgungsanlage in zwei Gemeinden im Bezirk Tschernihiw. Infolgedessen wurde die Stromversorgung in Tschernihiw und in den nördlichen Gemeinden der Region unterbrochen. Unsere Energietechniker arbeiten an der Wiederherstellung der Stromversorgung“, hieß es in der Erklärung.

Die kritische Infrastruktur ist derzeit auf Generatoren umgestellt. Die Stabilisierungspunkte wurden teilweise in Betrieb genommen. Sollte die Wiederherstellung der Stromversorgung mehr Zeit in Anspruch nehmen, werden diese Punkte zusätzlich eingesetzt.

Zur Wiederholung:

Nach einem früheren russischen Angriff am 19. Oktober ist ein Teil der Oblast Tschernihiw weiterhin ohne Strom.

Am 19. Oktober haben die Russen ein Kraftwerk im Bezirk Koryukivka in der Region Tschernihiw angegriffen. Der Schaden ist beträchtlich.

Bei einem russischen Schahed-Drohnenangriff auf den Bezirk Korabelny in Cherson wurden in der Nacht zum 21. Oktober drei Menschen verletzt.

Zuvor hatte Russland einen massiven Angriff auf eine DTEK-Mine in der Region Dnipro verübt.

Am 20. Oktober, von 06:00 bis 22:00 Uhr, werden in allen Regionen der Ukraine Stromabschaltungen für die Industrie vorgenommen.