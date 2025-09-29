In der Region Winnyzja wurde eine Drogenbande mit Millionengewinnen aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verdächtigen bauten illegal Hanf (Cannabis) auf dem Gebiet des Zgarsky-Reservats von nationaler Bedeutung an und ernteten ihn.

In der Region Winnyzja wurde eine Gruppe aufgedeckt, die sich mit dem illegalen Anbau von Cannabis und der Herstellung von psychotropen Substanzen in besonders großen Mengen beschäftigte. Dies teilte die Staatsanwaltschaft der Region am Montag, den 29. September mit.

Drei Männer und eine Frau haben auf dem Territorium von Grundstücken des allgemeinen zoologischen Reservats von nationaler Bedeutung „Zgarsky“ Bezirk Winnyzja illegal eine „Ernte“ von Hanf (Cannabis) zum Zwecke des Weiterverkaufs angebaut und geerntet.

Außerdem erwarben die Drogenhändler chemische und labortechnische Ausrüstung, Vorläuferstoffe und stellten Amphetamin, eine psychotrope Substanz, zum Zwecke des Verkaufs her.

Bei den Durchsuchungen wurden 120 kg Cannabis in fertiger Form und im Trocknungsprozess, 57 Tausend Stück Cannabispflanzen, Betäubungsmittel und Vorläuferstoffe, Laborausrüstung, 80 Tausend Hrywnja und 7 Tausend Dollar, Autos, Mobiltelefone und Bankkarten sichergestellt.

Der ungefähre Verkaufswert der beschlagnahmten Rauschmittel beträgt 5 Millionen Hrywnja.

Die Teilnehmer wurden wegen des Verdachts auf Verstoß gegen Teil 2, 3 des Artikels 307, Teil 2 des Artikels 310 des Strafgesetzbuches der Ukraine angezeigt.

Die Verdächtigen haben sich bereits für eine Maßnahme der Zurückhaltung in Form von Haft ohne Kaution entschieden.

Zuvor wurde in Lwiw ein internationaler Drogenschmuggelkanal blockiert und Kokain im Wert von fast 7 Millionen Hrywnja beschlagnahmt. Die Drogen wurden aus den Niederlanden über private Post- und Passagierschiffe in die Ukraine gebracht.