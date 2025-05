Regionale Militärverwaltung Sumy ändert Routen nach Anschlag auf Bus in Bilopillya: Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Nach dem Anschlag auf einen Bus in Bilopillya, Oblast Sumy, wurde beschlossen, die Routen des Personenverkehrs zu ändern. Die Behörden arbeiten zusammen mit dem Militär an neuen sicheren Routen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die regionale Militärverwaltung von Sumy.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Sumy, Oleg Grigorov, wies die zuständigen Dienste und das Militärkommando an, dringend neue sichere Routen für den Personentransport in der Region zu entwickeln.

Er betonte, dass der Feind trotz der Bedeutung des Straßenverkehrs für das Leben der Bürger weiterhin zynische Angriffe auf die Zivilbevölkerung verübt, so dass die Rettung von Menschenleben oberste Priorität hat.

Konkrete Vorschläge zur Anpassung oder vorübergehenden Verlegung bestimmter Routen werden derzeit ausgearbeitet.

Die Behörden versprechen, die Bevölkerung umgehend über die endgültigen Entscheidungen zu informieren.

Angriff auf Bilopillia

Am Morgen des 17. Mai griffen russische Soldaten einen Passagierbus in der Nähe von Bilopillia, Region Sumy, an.

Vorläufigen Berichten zufolge befand sich das Fahrzeug auf einer Evakuierungsfahrt, bei der Zivilisten eine Siedlung an der Front verlassen wollten.

Nach Angaben des Gemeindevorstehers von Bilopil handelte es sich bei den meisten Opfern um Frauen im Rentenalter. Mehrere Passagiere werden derzeit identifiziert.

Ermittler und Sprengstoffexperten arbeiten am Ort der Tragödie. Strafverfolgungsbeamte dokumentieren die Folgen des Drohnenangriffs, um die Täter vor Gericht zu bringen.