Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Koordination der USA mit europäischen und außereuropäischen Verbündeten zur Schaffung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine geht weiter.

Nach dem Ende des Krieges hat die Ukraine das Recht, Sicherheitsabkommen nicht nur mit den USA und europäischen Ländern abzuschließen. Dies erklärte US-Außenminister Marco Rubio in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News.

Ihm zufolge hat jedes souveräne Land der Welt das Recht, Verteidigungsbündnisse mit anderen Ländern einzugehen. Und das gilt nicht nur für die NATO – die USA haben solche Bündnisse mit Südkorea und Japan, auch einzelne Länder gehen untereinander solche Bündnisse ein.

„Und so erkennt jeder an, sogar zum ersten Mal und die russische Seite unter Druck oder auf Anregung von Präsident Trump – dass die Ukraine nach dem Ende des Konflikts in der Tat das Recht hat, Sicherheitsabkommen mit anderen Ländern zu schließen“, stellte Rubio fest.

Der US-Außenminister fügte außerdem hinzu, dass die USA sich mit ihren europäischen und außereuropäischen Verbündeten abstimmen, um solche Sicherheitsgarantien zu schaffen.

Erinnern Sie sich daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj dem amerikanischen Staatschef Donald Trump eine Vereinbarung über 100 Milliarden Dollar für den Kauf von US-Waffen als Teil der Vereinbarung zur Erlangung von Sicherheitsgarantien angeboten hat.

