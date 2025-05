Russen erschossen zwei gefangene Soldaten im Bezirk Pokrovskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Während der Offensive nahmen die Angreifer zwei Verteidiger gefangen und erschossen sie dann unbewaffnet in einem Waldgürtel mit automatischen Gewehren. Das Schicksal der übrigen Verteidiger ist noch unbekannt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Kriegsverbrechens eingeleitet, das den Tod von Menschen verursacht hat. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angreifer am Morgen des 22. Mai 2025 einen Angriff auf die Stellungen der Verteidigungskräfte in der Nähe des Dorfes Udachnoye Pokrovsky Bezirk, wo vier ukrainische Soldaten waren die Durchführung von Kampfaufgaben durchgeführt. Während des Angriffs nahmen die Russen zwei der Verteidiger gefangen und erschossen sie anschließend unbewaffnet in einem Waldgürtel mit automatischen Gewehren. Das Schicksal der anderen Verteidiger ist noch unbekannt.

Die Generalstaatsanwaltschaft fügte hinzu, dass die vorsätzliche Tötung von Kriegsgefangenen eine grobe Verletzung der Genfer Konventionen darstellt und als schweres internationales Verbrechen eingestuft wird. Derzeit werden dringende Ermittlungsmaßnahmen (Durchsuchungen) durchgeführt, um alle Umstände des Vorfalls und die an dem Verbrechen beteiligten Personen zu ermitteln.