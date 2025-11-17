Russen greifen einen Krankenwagen in Cherson an: 2 Verwundete

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Angreifer haben einen Krankenwagen in Cherson mit einer Drohne angegriffen und dabei den Fahrer und einen Sanitäter verletzt.

Quelle: Stadtverwaltung von Cherson in Telegram

Erklärung der Stadtverwaltung: „Am Abend (16. November – Anm. d. Red.) hat der Feind das Team des Krankenwagens mit einer Drohne angegriffen. der 64-jährige Fahrer erlitt eine Explosionsverletzung und Schrapnellwunden an beiden Beinen. Der 32-jährige Sanitäter hat eine Gehirnerschütterung, eine Explosionsverletzung und eine geschlossene Kopfverletzung.“

Einzelheiten: Es wird festgestellt, dass die Opfer medizinisch versorgt wurden.

Sie werden ambulant behandelt werden.

Hintergrund:

Am 13. November wurde berichtet, dass zwei Krankenwagen im Dniprovsky Bezirk von Cherson auf russische „Blütenblätter“ gestoßen sind. Die Fahrzeuge wurden beschädigt, aber es gab keine Verletzten.