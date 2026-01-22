Russen griffen ein Auto, das Brot nach Kozacha Lopan brachte, mit einer Drohne an: Freiwillige wurden getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Eingang von Kozacha Lopan, Region Charkiw, tötete eine russische Drohne zwei Anwohner, die Brot zu den Menschen brachten.

Quelle: Wjatscheslaw Zadorenko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Dergachiv, auf sozialen Medien

Einzelheiten: am 22. Januar, zwischen 11:30 und 12:00 Uhr, führten die Russen FPV-Drohnenangriffe auf Kozacha Lopan und Ruska Losowa durch, bei denen zwei Menschen getötet und ein weiterer Anwohner verletzt wurde

Am Ortseingang von Kozacha Lopan zielten die Angreifer auf ein ziviles Auto, in dem zwei einheimische Freiwillige Brot an die noch im Dorf lebenden Bewohner auslieferten. Dabei wurde das Auto zerstört und die beiden Männer im Alter von 35 und 63 Jahren, die sich darin befanden, erlagen auf der Stelle ihren Verletzungen.