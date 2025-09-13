Russen griffen ein Dorf in der Region Cherson an: vier Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Gegen 17:00 Uhr hat das russische Militär das Dorf Ingulets mit gelenkten Luftbomben angegriffen, berichtet der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson.

Russische Kriegsverbrecher haben das Dorf Ingulets in der Region Cherson angegriffen, vier Frauen wurden verletzt. Darüber berichtete am Samstag, den 13. September, der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung von Cherson.

„Gegen 17:00 Uhr griff das russische Militär mit gelenkten Luftbomben Ingulets an. Infolge des Angriffs wurden vier Menschen verletzt. Die Frauen, 48, 59 und 60 Jahre alt, erlitten Explosions- und Schädel-Hirn-Verletzungen, Prellungen sowie Schrapnellwunden. Die Opfer wurden in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus gebracht. Die Krankenwagenbesatzung behandelte auch eine 64-jährige Frau. Sie hatte ein Explosionstrauma und Prellungen. Sie lehnte einen Krankenhausaufenthalt ab“, heißt es in der Nachricht.

Zuvor wurde am 13. September über den Angriff auf Konstantinowka berichtet, es ist von drei Toten und sieben Verletzten die Rede.