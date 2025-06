Russen griffen einen Einwohner von Cherson mit einer Drohne an: er wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht des 18. Juni griff eine feindliche Drohne einen 69-jährigen Bewohner des Bezirks Dniprovsky in Cherson an. Der Mann erlitt ein Minentrauma und Schrapnellwunden.

Quelle: Militärverwaltung der Stadt Cherson, Regionale Staatsverwaltung Cherson in Telegram

Die Stadtverwaltung sagte.* „Ein 69-jähriger Mann wandte sich hilfesuchend an die Ärzte. Er wurde gegen 4:30 Uhr von einer feindlichen Drohne im Bezirk Dniprovskyj angegriffen. Das Opfer erlitt eine Minenexplosionsverletzung und Schrapnellwunden.“

Einzelheiten: Nach Angaben der staatlichen Regionalverwaltung von Cherson schätzen die Ärzte den Zustand des Opfers als leicht ein.