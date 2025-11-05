Die Russen griffen Kohleunternehmen in Donetschyna an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Kesselhaus, die Verwaltungs- und Lagergebäude wurden beschädigt. Im Moment sind die Unternehmen nicht in Betrieb.

Russische Aggressoren haben fünf gelenkte Luftbomben (guided aerial bomb) auf Kohleunternehmen in der Region Donezk abgeworfen. Dies teilte das Energieministerium am Mittwoch, den 5. November mit.

„Infolge von fünf Luftangriffen mit gelenkten Luftbomben in Donezk haben die Objekte von Unternehmen der Kohleindustrie gelitten. Das Kesselhaus, Verwaltungs- und Lagergebäude wurden beschädigt. Die Unternehmen sind derzeit nicht funktionsfähig“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass es keine vorläufigen Toten und Verletzten gibt.

Wir erinnern daran, dass die Russen am Abend des 30. Oktober das Wärmekraftwerk von Slowjansk mit Bomben beschossen haben. Dabei wurden zwei Menschen getötet, fünf weitere wurden verletzt.

Und am Tag zuvor wurde bekannt, dass die Russen im Oktober eine Rekordzahl von gelenkten Fliegerbomben auf die Ukraine abgeworfen haben.