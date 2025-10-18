Russen griffen Lozova in der Region Charkiw an: ein Haus brennt, Menschen werden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Abend des 18. Oktober haben russische Invasoren Lozova, eine Stadt in der Region Charkiw, angegriffen. Der Beschuss zerstörte ein Haus und verletzte sechs Menschen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Staatlichen Notdienstes der Ukraine.

„Heute Abend haben russische Truppen den Wohnbereich von Lozova in der Region Charkiw angegriffen. Vorläufig wurden 2 Frauen verletzt. Ein Privathaus wurde beschädigt und ein Feuer brach aus“, heißt es in der Erklärung.

Der Rettungsdienst fügte hinzu, dass Rettungskräfte und ein kommunaler Rettungsoffizier an der Brandbekämpfung beteiligt waren.

Es ist noch nicht bekannt, womit genau die Russen angegriffen haben. Vor etwa einer Stunde warnte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte jedoch vor möglichen Abwürfen durch feindliche Flugzeuge. Es ist bekannt, dass der Feind Bomben aus Flugzeugen abwirft. Überwachungskanäle schrieben, dass nach vorläufigen Angaben eine modifizierte Flugzeugbombe nach Lozova geflogen ist.

Aktualisierung um 20:30 Uhr.*

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, bestätigte, dass die Russen die Stadt Lozova mit einer gelenkten Fliegerbombe getroffen haben.

„Infolge des Angriffs durch eine gelenkte Fliegerbombe geriet ein Privathaus von 80 Quadratmetern in Brand. Darüber hinaus wurden 11 Privathäuser beschädigt“, schrieb Synjehubow.

Er gab an, dass sechs Menschen bei dem Beschuss verletzt wurden, nämlich: 47-jährige, 77-jährige, 51-jährige, 80-jährige und 66-jährige Frauen sowie ein 39-jähriger Mann.

„Die 47 und 77 Jahre alten Frauen erlitten explosive Verletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Vier weitere Opfer wurden noch vor Ort medizinisch versorgt“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu.

