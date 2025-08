Russen griffen Rettungskräfte in Gulyaypol an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russland hat ukrainische Rettungskräfte angegriffen, als diese einen Autobrand bekämpften.

Ukrainische Rettungskräfte sind am 3. August in der Frontstadt Gulyaypol in Saporischschja unter russischen Beschuss geraten. Dies teilte der Pressedienst des staatlichen Rettungsdienstes am Sonntag mit.

Die Russen schossen genau dann auf die Retter, als diese das Feuer eines PKWs löschten.

Infolge des Beschusses wurde ein Feuerwehr- und Rettungsfahrzeug beschädigt.

„Glücklicherweise wurde das Personal nicht verletzt“, fügte der staatliche Rettungsdienst hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass in Konstantinowka in Donetschina russische Drohnen die Retter der örtlichen Feuerwehr angegriffen haben, als sie die Zivilbevölkerung aus der Gefahrenzone evakuierten. In Cherson traf eine feindliche FPV-Drohne einen Lastwagen einer der Rettungseinheiten des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen. Zwei Rettungskräfte wurden verwundet. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert.