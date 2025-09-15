Russen griffen Saporischschja an: eine Person wurde getötet, es gibt Verletzte, Brände sind ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht des 16. September griffen Russen Saporischschja an, töteten eine Person und verletzten 7 weitere.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow

Einzelheiten: Um 00:38 Uhr meldete Fedorow Explosionen in der Region.

Zuvor meldete die Luftwaffe „Hochgeschwindigkeitsziele“ in Saporischschja.

Update: Später meldete Fedorow, dass bei einem feindlichen Angriff auf Saporischschja 5 Menschen verwundet wurden.

Ihm zufolge wurden fünf Menschen durch einen Treffer auf ein privates Gebäude vorläufig verletzt.

Fedorow veröffentlichte auch ein Video des Feuers, das durch den russischen Angriff entstand.

Ihm zufolge wurden mindestens zehn Angriffe von den Russen in Saporischschja durchgeführt.

Der Angriff zerstörte Privathäuser und Nicht-Wohngebäude. Es brachen Brände aus.

Später sagte Fedorow, dass eine Person in Folge des russischen Angriffs in Saporischschja gestorben sei. Die Zahl der Opfer, darunter ein Kind, stieg auf 7.