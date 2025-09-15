Die Russen haben in 24 Stunden mehr als 900 Soldaten und eine Menge Ausrüstung verloren: Bericht des Generalstabs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden, vom 14. bis 15. September, haben die Russen weitere 910 Soldaten an der Front verloren. Die ukrainischen Streitkräfte haben außerdem 35 Artilleriesysteme und 84 Fahrzeuge zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24. Februar 2022 bis zum 15. September 2025 werden geschätzt auf

personal – etwa 1.095.520 (+910) Verwundete/Tote;

Panzer – 11.184 Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.269 (+2) Einheiten;

Artilleriesysteme – 32.784 (+35) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.488 (+1) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.217 Einheiten;

Flugzeuge – 422 Einheiten.

hubschrauber – 341 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 59.409 (+323) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.718 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 61.698 (+84) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.965 (+1) Einheiten.

