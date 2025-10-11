Die Russen haben eine Bombe auf den Tempel der ukrainisch-orthodoxen Kirche in Konstantinowka geworfen: es gibt Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Explosion ereignete sich auf dem Gelände der Hiob-Potschajiw-Kirche der Diözese Horliwka der ukrainisch-orthodoxen Kirche.

Russische Invasoren haben am Samstagnachmittag, den 11. Oktober, Konstantinowka in der Region Donezk mit gelenkten Luftbomben beschossen; die ukrainisch-orthodoxe Parlamentskirche in der Stadt wurde beschädigt, es gibt Tote und Verletzte. Dies berichteten der Leiter der MPA von Kostjantyniwka, Sergej Gorbunow, und der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, Wadim Filaschkin.

Bei einem feindlichen Luftangriff auf die Stadt kamen zwei Zivilisten ums Leben, während vier Zivilisten unterschiedlich schwer verletzt wurden, sagte Gorbunow.

Er fügte hinzu, dass die Russen eine FAB-250 Luftbombe auf die Stadt abgeworfen haben.

Ihm zufolge ereignete sich die Explosion auf dem Gelände der Hiob-Pochaev-Kirche der Horliwka-Diözese der ukrainisch-orthodoxen Kirche – zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich dort Zivilisten.

Die Explosion beschädigte die Fassade der Kirche und neun Privathäuser.

„Die Verletzten wurden umgehend von Polizeibeamten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus in der Stadt Druschkowka gebracht…“, schrieb Gorbunow.

Eine weitere Person, die durch einen anderen Luftangriff mit einer gelenkten FAB-250-Fliegerbombe verletzt wurde, suchte unabhängig davon medizinische Hilfe im Krankenhaus von Druzhkovka.

Nach Angaben von Filashkin wurden bei dem Angriff zwei Menschen getötet und fünf verwundet. Bei den Toten handelt es sich um einheimische Männer im Alter von 49 und 56 Jahren. Am Ort des Einschlags fand die Polizei einen 2-jährigen Jungen. Er war unverletzt, aber sein Vater und sein Großvater wurden verletzt.

„Das Kind wurde nach Kramatorsk evakuiert“, fügte er hinzu.