Russen haben eine Feuerwache in der Region Cherson angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen griffen von einer Drohne aus eine Feuerwache in Bilozerk im Gebiet Cherson an, drei Mitarbeiter des staatlichen Rettungsdienstes wurden verletzt. Darüber berichtet der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson am Mittwoch, den 18. Juni.

Die Retter erlitten Prellungen, explosive und geschlossene Kopfverletzungen, zwei Mitarbeiter – weitere Schrapnellwunden.

Die regionale Militärverwaltung teilte mit, dass die Opfer bereits zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht worden sind.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Angreifer einen gezielten Angriff auf eine Einheit von Rettungskräften in Nikopol, Gebiet Dnipropetrowsk, verübt haben. Während der Ankunft der Sanitäter schlug der Feind ein zweites Mal zu.