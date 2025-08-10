FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Die Russen haben einen Bahnhof in der Region Dnipro teilweise zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Die Russen haben den Bahnhof in der Stadt Synelnykove, die in der Region Dnipro liegt, beschossen.

Dies teilte der Leiter von Ukrsalisnyzja, Olexander Pertsovsky, mit.

Der Leiter von Ukrsalisnyzja sagte, dass der Sender in der Region Dnipro durch den Beschuss beschädigt wurde. Gleichzeitig zeigt das von Pertsovsky gepostete Video, dass es sich um den Sender Sinelnikovo handelt.

„Alle diensthabenden Mitarbeiter wurden im Voraus weggeschickt, das Wichtigste ist also, dass es keine Verletzten gab. Wir haben heute früh mit der Wiederherstellung des Bahnhofs begonnen“, so Pertsovsky weiter.

Der offizielle Pendlerkanal von Ukrsalisnyzja hat eine Liste der ausgefallenen Flüge veröffentlicht:

6107 Synelnykove-1 – Dnipro-Holovnyi

6272 Synelnykove-1 – Samiylivka

6277 Samiylivka – Dnipro-Holovnyi

6583 Synelnykove-1 – Saporischschja-2

Den täglichen oder wöchentlichen Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben!

6185 Synelnykove-1 – Dnipro-Holovnyi

6104 Synelnykove-1 – Chaplynove

6148 Chaplyno – Demuryno

6143 Demuryno – Chaplyno

6141 Chaplynove – Dnipro-Holovnyi

7201 Synelnykove-1 – Dnipro-Holovnyi

6533/6534 Saporischschja-2 – Synelnykove-1

6548/6547 Synelnykove-1 – Saporischschja-2

6109 Demirune – Dnipro-Holovnyi

6110 Dnipro-Holovny – Chaplyno.

Den täglichen oder wöchentlichen Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben!

Gleichzeitig fährt der Zug 7202 Kamianske-Pasazhyrske – Dnipro-Holovny auf einer geänderten Strecke (anstelle von Kamianske-Pasazhyrske – Synelnykove-1).

Zur Wiederholung:

Aufgrund des russischen Beschusses werden einige Züge in der Region Dnipro voraussichtlich verspätet sein.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 249

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)22 °C  Ushhorod25 °C  
Lwiw (Lemberg)20 °C  Iwano-Frankiwsk22 °C  
Rachiw22 °C  Jassinja21 °C  
Ternopil20 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)25 °C  
Luzk19 °C  Riwne17 °C  
Chmelnyzkyj20 °C  Winnyzja23 °C  
Schytomyr18 °C  Tschernihiw (Tschernigow)21 °C  
Tscherkassy22 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)21 °C  
Poltawa19 °C  Sumy19 °C  
Odessa25 °C  Mykolajiw (Nikolajew)24 °C  
Cherson23 °C  Charkiw (Charkow)21 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)23 °C  Saporischschja (Saporoschje)23 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)22 °C  Donezk24 °C  
Luhansk (Lugansk)20 °C  Simferopol22 °C  
Sewastopol26 °C  Jalta24 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“