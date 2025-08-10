Die Russen haben einen Bahnhof in der Region Dnipro teilweise zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Russen haben den Bahnhof in der Stadt Synelnykove, die in der Region Dnipro liegt, beschossen.

Dies teilte der Leiter von Ukrsalisnyzja, Olexander Pertsovsky, mit.

Der Leiter von Ukrsalisnyzja sagte, dass der Sender in der Region Dnipro durch den Beschuss beschädigt wurde. Gleichzeitig zeigt das von Pertsovsky gepostete Video, dass es sich um den Sender Sinelnikovo handelt.

„Alle diensthabenden Mitarbeiter wurden im Voraus weggeschickt, das Wichtigste ist also, dass es keine Verletzten gab. Wir haben heute früh mit der Wiederherstellung des Bahnhofs begonnen“, so Pertsovsky weiter.

Der offizielle Pendlerkanal von Ukrsalisnyzja hat eine Liste der ausgefallenen Flüge veröffentlicht:

6107 Synelnykove-1 – Dnipro-Holovnyi

6272 Synelnykove-1 – Samiylivka

6277 Samiylivka – Dnipro-Holovnyi

6583 Synelnykove-1 – Saporischschja-2

6185 Synelnykove-1 – Dnipro-Holovnyi

6104 Synelnykove-1 – Chaplynove

6148 Chaplyno – Demuryno

6143 Demuryno – Chaplyno

6141 Chaplynove – Dnipro-Holovnyi

7201 Synelnykove-1 – Dnipro-Holovnyi

6533/6534 Saporischschja-2 – Synelnykove-1

6548/6547 Synelnykove-1 – Saporischschja-2

6109 Demirune – Dnipro-Holovnyi

6110 Dnipro-Holovny – Chaplyno.

Gleichzeitig fährt der Zug 7202 Kamianske-Pasazhyrske – Dnipro-Holovny auf einer geänderten Strecke (anstelle von Kamianske-Pasazhyrske – Synelnykove-1).

Zur Wiederholung:

Aufgrund des russischen Beschusses werden einige Züge in der Region Dnipro voraussichtlich verspätet sein.