Die Russen haben einen Luftangriff auf Belozerskiy durchgeführt: zwei Tote, sieben Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Unter den Verletzten ist auch ein 16-jähriger Teenager. An den Orten der Treffer wurden Wohnhäuser und Autos beschädigt.

In Belozerskoye wurden durch den russischen Angriff mit FABs zwei Zivilisten getötet, sieben weitere, darunter ein 16-jähriger Junge, verwundet. Dies berichtete der Pressedienst der Staatsanwaltschaft der Region Donezk am Dienstag, den 12. August.

„Am 11. August um 22:55 Uhr haben die Besatzungstruppen einen Angriff auf Bilozerske durchgeführt. Unter den Schlägen der FAB-250 der UMPK befand sich ein Wohnviertel, in dem sich Zivilisten in ihren Häusern aufhielten. Ein 43-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau starben an ihren Verletzungen“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus wurden drei Männer, drei Frauen und ein 16-jähriger Junge verwundet. Bei den Opfern wurden Minenexplosionen und Schädel-Hirn-Verletzungen, Gehirnerschütterungen, Schrapnellwunden, Schnittwunden, Quetschungen und Prellungen diagnostiziert. Sie wurden medizinisch versorgt.

Acht Wohnhäuser und sechs Autos wurden an den Einschlagsorten beschädigt.

Wir erinnern daran, dass das Korps der ukrainischen Nationalgarde Asow in die kritischste Richtung der Frontlinie, Pokrowski, verlegt wurde und nach Dobropillya vorrückt. Die Russische Föderation bereitet neue Angriffe vor

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 215

