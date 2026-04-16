Die Russen haben innerhalb eines Tages 11 km² östlich von Sumy eingenommen – DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Nowodmitrowka bleibt unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte, die Frontlinie verläuft durch Stepok.

Die russischen Invasoren sind im Gebiet der Dörfer Nowodmitrowka und Stepok im Bezirk Sumy östlich des Bezirkszentrums vorgerückt. Dies berichtet das OSINT-Projekt DeepState am 16. April

Es wird darauf hingewiesen, dass von einer Einnahme bestimmter Ortschaften durch den Feind keine Rede ist. Den Karten des Projekts zufolge steht Nowodmitrowka unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte, die Frontlinie verläuft durch Stepok.

Die besetzte Fläche in diesem Gebiet hat sich in den vergangenen 24 Stunden um 11,42 km² vergrößert, während sich die Eindringungszone um 4,59 km² verringert hat. In anderen Richtungen gab es in den vergangenen 24 Stunden keine Veränderungen.