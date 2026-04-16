Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Mitarbeiter der Hauptverwaltung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in den Oblasten Donezk und Luhansk haben gemeinsam mit ihren Kollegen des 1. Separaten Zentrums für unbemannte Systeme der Streitkräfte der Ukraine feindliche Züge mit Treibstoff bei Luhansk zerstört.

Quelle: Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine

Details: Es wird darauf hingewiesen, dass Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Rahmen von Aufklärungsmaßnahmen festgestellt haben, dass der Feind an Bahnhöfen in der Nähe des vorübergehend besetzten Luhansk Güterzüge mit Treibstoff angesammelt hat, der zur Versorgung russischer Militärtechnik bestimmt ist.

Nach der Bestätigung der Ziele und der Übermittlung der Koordinaten an die Einheiten der Drohnenstreitkräfte wurden hochpräzise Schläge gegen die feindlichen Objekte unter Einsatz von FP-2-Drohnen der Firma Fire Point ausgeführt.

Nach Angaben des Sicherheitsdienstes der Ukraine wurden durch den Angriff Tankwagen mit Erdölprodukten zerstört und die Eisenbahninfrastruktur, die die Besatzer für die Versorgung der Front nutzten, erheblich beschädigt.