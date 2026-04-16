In Transkarpatien hat ein Schüler auf einen Mitschüler geschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Junge zog während des Unterrichts plötzlich eine Pistole und gab zwei Schüsse ab – dabei verletzte er einen seiner Mitschüler.

In einer Bildungseinrichtung im Bezirk Uschhorod hat ein Schüler einen Schuss aus einer Pistole abgegeben und einen Mitschüler verletzt. Dies teilte die Nationalpolizei am Donnerstag, dem 16. April, mit.

Es wird angegeben, dass heute um 09:30 Uhr bei der Notrufnummer 102 eine Meldung eingegangen ist, wonach ein Schüler der 9. Klasse Personen im Bildungsbereich bedroht habe.

„Der Minderjährige zog während des Unterrichts plötzlich eine Pistole und gab zwei Schüsse ab – dabei verletzte er einen seiner Mitschüler“, heißt es in der Meldung.

Danach floh der Junge in unbekannte Richtung, wurde jedoch von Streifenpolizisten festgenommen.

Derzeit sind Polizeikräfte am Tatort im Einsatz. Sanitäter haben den Verletzten untersucht; sein Leben und seine Gesundheit sind nicht gefährdet.

„Die Polizeibeamten haben die Pistole sichergestellt – es handelt sich vorläufig um eine Schreckschusspistole“, fügte die Polizei hinzu.

Ermittler und Jugendpolizisten klären alle Umstände auf, darunter auch, wie die Waffe in die Hände des Minderjährigen gelangte. Über die rechtliche Einstufung des Vorfalls wird derzeit entschieden.

Zur Erinnerung: Am 15. April ereignete sich in der Türkei der zweite Angriff auf eine Schule innerhalb von zwei Tagen. In der Stadt Kahramanmaraş kamen bei dem Angriff ein Lehrer und drei Schüler ums Leben. Weitere 20 Personen wurden verletzt. Der Angreifer, ein Schüler der achten Klasse derselben Schule, eröffnete das Feuer in zwei Klassenzimmern. Nach der Tat erschoss er sich im Schulgebäude.

Zuvor hatte in Russland in der Stadt Dobryanka im Gebiet Perm ein Schüler bei einer Schulfeier eine Lehrerin getötet.