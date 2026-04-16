Terroranschlag in Browary: Die Täter wurden festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Einer der Festgenommenen – ein 23-jähriger Anwohner – hielt am Tatort Schmiere. Der 17-jährige Bewohner aus dem Gebiet Winnyzja hingegen stellte den Sprengstoff her und brachte ihn an.

Gegen die an dem Terroranschlag in Browary beteiligten Täter hat das Solomensky-Gericht in Kiew die Untersuchungshaft als unumgängliche Sicherungsmaßnahme verhängt. Dies teilte die Pressestelle der Nationalpolizei am Donnerstag, dem 16. April, mit.

„Am 13. April ging bei der Polizei eine Meldung ein, dass es in der Nähe eines Privathauses zu einer Explosion gekommen sei. Ein Anwohner erlitt leichte Verletzungen“, hieß es in der Mitteilung. Die Strafverfolgungsbehörden nahmen gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst der Ukraine zwei Männer fest. Es handelte sich dabei um einen 23-jährigen Täter aus der Stadt Browary und einen 17-jährigen Drahtzieher aus der Oblast Tscherniwzi.

Wie sich herausstellte, handelten die Täter auf Anweisung der russischen Geheimdienste gegen das Versprechen einer finanziellen Belohnung. Einer von ihnen legte den Sprengsatz direkt, der andere installierte ein Mobiltelefon, mit dessen Hilfe die Überwachung erfolgte.

Bei den Durchsuchungen wurden Sachbeweise sichergestellt, die die kriminellen Aktivitäten der Verdächtigen belegen.

Zur Erinnerung: Letzte Woche nahmen Geheimdienstmitarbeiter in Kiew einen FSB-Agenten fest, der ein Attentat auf einen der Leiter des Arbeitgeberverbandes der Ukraine vorbereitete.

Zuvor war bekannt geworden, dass eine Drogenabhängige aus dem Gebiet Schytomyr einen Terroranschlag im Zentrum von Dnipro vorbereitet hatte. Sie hatte bereits einen Sprengsatz vorbereitet und wartete auf Anweisungen ihres Kontaktmannes bezüglich des Ortes, an dem dieser platziert werden sollte.