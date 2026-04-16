Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb eines Tages mehr als tausend Angreifer ausgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben innerhalb eines Tages 1.100 russische Angreifer sowie über 1.600 Einheiten feindlicher Ausrüstung und Waffen unschädlich gemacht. Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte.

In den vergangenen 24 Stunden haben die Verteidigungskräfte 1.100 russische Angreifer sowie über 1.600 Einheiten an Waffen und militärischer Ausrüstung der Angreifer unschädlich gemacht.

Quelle: : Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook

Details: : Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 16.04.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

Personal – etwa 1.315.070 (+1.100) Personen,

UAV

Panzer – 11.866 (+2) Stück, gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.391 (+1) Stück, Artilleriesysteme – 40.046 (+43) Stück, Raketen-Salvenfeuer-Systeme – 1.738 (+2) Stück, Luftabwehrsysteme – 1.347 (+1) Stück,s auf operativ-taktischer Ebene – 240.598 (+1.357) Stück, Flugkörper – 4.537 (+20) Stück, Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 89.761 (+208) Stück, Spezialausrüstung – 4.126 (+1) Stück.

Die Angaben werden noch präzisiert.