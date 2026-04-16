Die Ministerpräsidentin berichtete über die Verluste der „Ukrsalisnyzja“ im Verkehrsbereich während des Krieges mit der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine wurden über 300 Lokomotiven der „Ukrsalisnyzja“ durch russische Angriffe beschädigt oder zerstört.

Dies teilte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko nach einem Treffen mit dem Präsidenten der Eximbank der USA, John Jovanovich, und dem Team der Bank mit.

„Wir haben Finanzierungsmodelle für den Kauf von Lokomotiven für die „Ukrsalisnyzja“ zur Deckung der dringendsten Bedürfnisse, insbesondere zur Wiederherstellung des Fahrzeugparks, erörtert“, erklärte sie.

Der nächste Schritt ist die Ausarbeitung einer Vereinbarung zu für beide Seiten vorteilhaften Bedingungen unter Nutzung der verfügbaren Finanzinstrumente.

Zudem vereinbarten die Parteien, ein Memorandum über die Finanzierung ukrainischer Projekte im Bereich kritischer Mineralien zu unterzeichnen und separat Rahmenfinanzierungsprogramme für ukrainische Unternehmen mit doppeltem Verwendungszweck zu entwickeln.