Die Ukrainer haben fast 3 Mrd. Hrywnja an Grundsteuer gezahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die höchsten Beträge stammen aus den wirtschaftlich aktiven Regionen. Ein Fünftel aller Einnahmen (20 %) entfiel auf Kiew.

Im ersten Quartal 2026 zahlten Immobilienbesitzer 2,9 Mrd. Hrywnja an Grundsteuer für Immobilien, die keine Grundstücke sind. Das sind 14,5 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zusätzlich flossen mehr als 370 Mio. Hrywnja ein. Dies teilt der Staatliche Steuerdienst mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die wirtschaftlich aktiven Regionen die höchsten Beträge erwirtschaften. Ein Fünftel aller Einnahmen (20 %) entfiel auf Kiew.

Die vier Regionen mit den höchsten Steuereinnahmen: Kiew – 596,2 Mio. Hrywnja. Region Kiew – 318,3 Mio. Hrywnja. Region Lemberg – 292,4 Mio. Hrywnja. Region Dnipropetrowsk – 283,5 Mio. Hrywnja.

Die Berechnungs- und Zahlungsmodalitäten unterscheiden sich erheblich je nach Status des Eigentümers.

Für juristische Personen: Die Unternehmen berechnen den Betrag zum 1. Januar selbstständig und reichen die Steuererklärung bis zum 20. Februar ein. Die Zahlung erfolgt vierteljährlich in Form von Vorauszahlungen (bis zum 30. des Monats, der auf das Berichtsquartal folgt).

Für natürliche Personen – wird der Betrag vom Finanzamt festgelegt. Die Bescheide für das Jahr 2025 werden den Eigentümern bis zum 1. Juli 2026 zugestellt.