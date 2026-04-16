Folgen des Drohnenangriffs: Der Feind hat den Süden der Ukraine teilweise vom Stromnetz getrennt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Morgen des 16. April führte der Feind einen Drohnenangriff auf die Energieinfrastruktur im Süden der Ukraine durch, wodurch die Stromversorgung für Verbraucher in den Oblasten Mykolajiw und Cherson teilweise unterbrochen wurde.

Dies teilte „Ukrenerho“ mit.

„Infolge des morgendlichen Angriffs der Russen auf die Energieinfrastruktur der Region sind derzeit die Stadt Mykolajiw sowie Ortschaften in den Bezirken Mykolajiw und Baschtanka ohne Strom“, erklärte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Mykolajiw, Witalij Kim.

Der Angriff dauert derzeit noch an. Die Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten werden beginnen, sobald es die Sicherheitslage zulässt.

„Die Energieversorger werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um die vom Feind beschädigten Anlagen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen und alle von der Stromversorgung abgeschnittenen Verbraucher wieder anzuschließen“, versicherte das Unternehmen.