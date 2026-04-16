Russland hat Dutzende Raketen und Hunderte von Drohnen auf die Ukraine abgefeuert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Am Nachmittag wurde der Einschlag einer Rakete und von 12 Drohnen an 6 Orten sowie der Fall von Trümmern an 12 Orten registriert.

Im Laufe des Mittwochs, dem 15. April, griffen die Russen die Ukraine mit 21 Raketen und 361 Kampfdrohnen an. Bis 22:00 Uhr wurden 20 Raketen und 349 Drohnen abgeschossen oder abgefangen, teilten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind am 15. April (von 09:00 bis 22:00 Uhr) einen kombinierten Angriff auf die Ukraine mit bodengestützten und luftgestützten Raketen sowie Kampfdrohnen durchgeführt hat.

Insgesamt wurden in diesem Zeitraum von den Fernmeldetruppen der Luftstreitkräfte 382 Luftziele erfasst und verfolgt:

361 UAVs vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas sowie Drohnen anderer Typen aus den Richtungen: Shatalovo, Brjansk, Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Achtaisk – Russische Föderation, Gwardejskoe – Temporär besetzte Gebiete der Krim, davon etwa 200 „Schaheds“.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 22:00 Uhr 369 feindliche Ziele von der Luftabwehr abgeschossen bzw. neutralisiert:

Es wurde der Einschlag einer Rakete und von 12 Angriffs-UAVs an 6 Orten sowie der Fall von Abschussresten (Splitter) an 12 Orten registriert.

Zur Erinnerung: Heute Abend kam es im Bezirk Belotserkow im Gebiet Kiew aufgrund eines feindlichen Treffers zu einem Brand in einem Betrieb.